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27 Temmuz 2020 Pazartesi 19:17:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 19:17:00

Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Başkentte Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

"Via Tower" iş merkezinin alt katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

"İÇERİYE HERHANGİ BİR SİRAYET YOK"

Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından ötürü herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına şahit olduklarını belirten Şahin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların, itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.

Ekiplerin, "binanın içinde kalan birileri var mı?" diye arama yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda."

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