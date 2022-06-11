Ankara'da fırtına çatıları uçurdu

Ankara'da etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu. Kentin birçok noktasında çatılarda göçük ve hasar oluştu.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış beraberinde de sağanak ve fırtınayı getirdi.

Şehrin bir çok noktasında çatılar uçtu. Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen bir çatı ise yola düştü.

O anlar kameralara yansıdı.