Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı
Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.
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