Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun (KESK), yarın 13.30-15.30 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.

UYGULAMA BU GECE 23.00'TE BAŞLAYACAK

Emniyet tedbirleri kapsamında, bugün saat 23.00'ten itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi'nin ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarı'ndan bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü kapatılacak.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı da ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü trafiğe kapalı olacak.