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05 Ocak 2022 Çarşamba 18:14:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 18:14:00

Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 325 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Ankara'da 16-30 Aralık 2021 arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1525 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre söz konusu tarihlerde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 530 bin 677 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1525 kişi yakalandı. Bunlardan 325'i tutuklandı.

Kontrol edilen 185 bin 715 otomobilden 22'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 33 motosiklet ve 25 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 287 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamalarda 1482 adet kaçak bandrolsüz sigara, 38 kurusıkı tabanca, 47 ruhsatsız tabanca, 690 fişek, 24 belgesiz av tüfeği, 80 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Etiketler : ankara emniyet asayiş uygulamaları
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