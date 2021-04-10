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10 Nisan 2021 Cumartesi 00:33:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 00:33:00

Ankara'da 8 katlı binada çökme tehlikesi

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Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan 8 katlı bina, çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan 8 katlı bina, çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Çankaya ilçesinde 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve tedbir amaçlı çevresindeki binalarda oturanları tahliye etti.

Polis ekipleri, evlerinden tahliye edilip konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşları, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirdi.

"ÖN CEPHESİ YOLDAN 35 SANTİMETRE AYRILDI"

Çökme tehlikesi bulunan 8 katlı binanın teras katında oturan Turan Evli, inşaat çalışmasını yapan iş makinesinin operatörüne, bugün saat 12.00'de binasının temeline zarar verdiği yönünde uyarılarda bulunduğunu söyledi. Evli, operatörün, uyarılarını dikkate almadığını iddia ederek şunları anlattı:

"Eski binanın perde betonu vardı orayı da yıktılar. Çalışma sırasında benim binam gümbür gümbür sallanıyor. Operatör, 'Belediyenin verdiği ruhsat var gerekçesiyle bana karışamazsın' dedi. Ben de Çankaya Belediyesine gittim şikayette bulundum. Belediye ekipleri gelip kontrol ettiler, 'İnşaat çalışmasına devam edilebilir' dendi. Ben cahil insan olarak dedim ki kepçe vurdukça benim binam ayrılıyor. Benim binamın ön cephesi yoldan 35 santimetre ayrıldı. Müteahhit saat 17.00'ye kadar kepçeyi çalıştırdı. En sonda bizim oradaki duvar uçtu. Şu an biz mağdur olduk. Binamızı komple boşalttık."

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede incelemelere başladığını açıkladı.

Etiketler : ankara belediye Polis ekipleri
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