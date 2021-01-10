Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.81 km olarak kaydedildi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.81 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.
AFAD AÇIKLADI
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Kalecik (Ankara)
Tarih-Saat : 10.01.2021, 22:53:01 TSİ
Enlem : 40.0400 N
Boylam : 33.3210 E
Derinlik : 12.81 km