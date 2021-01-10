Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.81 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.



AFAD AÇIKLADI



Büyüklük : 4.5 (Mw)

Yer : Kalecik (Ankara)

Tarih-Saat : 10.01.2021, 22:53:01 TSİ

Enlem : 40.0400 N

Boylam : 33.3210 E

Derinlik : 12.81 km