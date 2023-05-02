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Ankara'da 4 katlı bina alev alev yandı
02 Mayıs 2023 Salı 20:52:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 20:52:00

Ankara'da 4 katlı bina alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Ankara'nın Sincan ilçesinde meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir dükkan ve üzerindeki 4 katlı bina ağır hasar aldı.

4 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir dükkana ait meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu.

Alevlerin büyümesiyle yangın, dükkanı ve üzerindeki 4 katlı apartmanı sardı. Yangını gören mahalleli itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Alevlerin teslim olduğu bina hemen tahliye edildi. Apartman sakinlerinin endişeyle izlediği olayda, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü dükkan ve 4 katlı binanın bir cephesi kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binayı içerden ve dışardan uzun süre soğuttu. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : Ankara 4 katlı bina alev alev
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