VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Memur ve emeklinin gözü Meclis'te
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gidecek
Ankara'da 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların ilk etabı Filyos'ta
Başkan Erdoğan: 'Kandil'i başlarına yıkacağız' diyen kişi onlarla el ele
Türkiye'de 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
15 ilde eğitime kar engeli
Bakan Soylu: Biz değerlerimiz üzerindeki vesayeti yıktık attık
Başkan Erdoğan: Haziran 2023 bizim için çok önemli bir sınav
Aşısızlara PCR testi için yeni karar!
Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
ABD'nin tanksavarları Türk İHA'ların gölgesinde kaldı!
"Ana muhalefetin verdiği en ufak bir hizmet yok"
Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
"Türkiye'nin önünde tek engel ekonomik vesayet"
Lübnan'da tarihi kriz!
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde kavga! Yumruklar havada uçuştu
Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ÖTV güncellemesinde ‘yerli üretim' detayı!
16 Ocak 2022 Pazar 23:29:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 23:29:00

Ankara'da 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden 2 gün önce ayrılarak 52 yaşındaki Tamer Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, dün durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, 3 çocuk babası Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarını, evinden ayrıldıktan sonra taksiye bindiği öğrenilen Yıldırım'ın en son görüldüğü, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı yolu üzerindeki Kızılek Mahallesi çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunlaştırdı.

Tahsin Yıldırım'ın cesedi, taksiden indiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki vericilerin bulunduğu tepede bulundu.

Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : ankara tahsin yıldırım cesed
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Teyze görev başında

Teyze görev başında
Sefirin Kızı 7 ülkede

Sefirin Kızı 7 ülkede
Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in

Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in
Biz bir bütünüz

Biz bir bütünüz
Malkoçoğlu'ndan nostaljik paylaşım

Malkoçoğlu'ndan nostaljik paylaşım
İyiyim her şey yolunda

İyiyim her şey yolunda
Dadıların maaşları çok yüksek

Dadıların maaşları çok yüksek
Diziye virüs engeli

Diziye virüs engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER