Ankara'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan erkek cesedinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Kentte yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada da "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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