10 Haziran 2021 Perşembe 18:04:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 18:04:00
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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