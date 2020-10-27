  • BIST
    1146.79
  • Dolar
    8,1928
  • Euro
    9,6928
  • Altın
    501,9150
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak
Numan Kurtulmuş'tan Fransa'ya sert tepki: Protesto ediyoruz
Bakan Albayrak bu sözlerle duyurdu
Bakan Dönmez müjdeyi verdi
Kurucu isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız
Tam bir kış havası yaşayacağız!
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor! Görevden alındı
Drone tehdidine karşı İlter kalkanı
Şok görüntü! 15 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı
Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu
PKK'lılar FETÖ'cülerle kaçıyor
Bosphorus Film Lab etkinliklerle dolu bir günü daha geride bıraktı
8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma film gösterimleri devam ediyor
Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!
MHP lideri Bahçeli'den sert sözler! Siyasi şizofren
Acı haberi kızı duyurdu! Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kobani soruşturmasında flaş gelişme!
Münbiç'ten havalandılar, Amanos'a indiler!
Başkan Erdoğan'dan ırkçı Wilders'a suç duyurusu!
Minibüslerde virüse bile yer yok!
Mersin'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltında
Erol Bulut'un Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
İran'da korkutan deprem!
27 Ekim 2020 Salı 14:56:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 14:56:00

Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

ABONE OL

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Mersin-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 ev tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor

İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından Farah Zeynep Abdullah isyan etti: Bir salın ya!

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından Farah Zeynep Abdullah isyan etti: Bir salın ya!
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Ekin Türkmen psikoloğa gitmiş

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Ekin Türkmen psikoloğa gitmiş
Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi

Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER