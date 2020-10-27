Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Mersin-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 ev tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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