Anadol'un son ustası

Anadol marka otomobilleri tek başına günlerce uğraşarak fabrikadan yeni çıkmış gibi yapan Dede Suat lakaplı usta, 'Otomobillere yeniden hayat vermek beni de dinç tutuyor' diyor.

TAMAMLANMASI ÜÇ AYI BULUYOR

Düzce'de doğup büyüyen Suat Nezir (86), 15 yaşındayken Düzce Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacının yanında çırak olarak mesleğe adım attı, daha sonra dükkan açtı. Çevresinde "Dede Suat" olarak tanınan Nezir, 35 yıl önce arkadaş tavsiyesi üzerine "Anadol" marka otomobillerin bakım ve onarım işine yöneldi. İlerlemiş yaşına rağmen yanında çırak veya yardımcı çalıştırmayan Nezir, Türkiye genelinden kendisine getirilen otomobilleri durumlarına göre 1-3 ay arasında fabrikadan çıkmışçasına yeniliyor.

HER BİRİ ATADAN KALMA ARAÇLAR

Suat Nezir, 1950'de işe başladığını ve ilk dönemlerde otobüs tamir ettiğini söyledi. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 1986'da itibaren "Anadol" tamir ve bakımını yapmaya başladığını anlatan Nezir, şöyle devam etti: "İşçiliği zor, zaman alıyor. Önce söküyoruz arabaları. Sonra bütün parçaları elden geçiyoruz. Fabrikanın imal ettiği şekilde çıkarıyorum. Bu arabanın 'hastaları' var. Şu an yaptığım arabanın sahibi Gölcük'te. Dedelerinden kalmış bu araba. 'İlla bu arabayı güzel yapacağız.' diyorlar. Böyle müşteriler de geliyor."