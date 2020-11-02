Anadolu'daki okullara sıra yapıyorlar

Lisenin metal işleri bölümündeki 13 öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde Kovid-19 tedbirleri eşliğinde üretime devam ediyor. Lisenin müdürü Turan Altıok, "Milli Eğitim Bakanlığımızın vasıtasıyla 5 bine yakın sıra siparişi aldık. Bunun yarısını hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdik. Siirt, Malatya, Erzurum ve Çorum'a 220'şer takım sıra yolladık" dedi.