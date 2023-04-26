Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevksinde 2 kamyon ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bu arada yaralılardan birinin, İstanbul'da görevli ilçe emniyet müdür yardımcısı İ.Ö. olduğu öğrenildi.