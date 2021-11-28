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28 Kasım 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 15:30:00

Ambulans uçaklar 53 ülkeden hasta getirdi

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Sağlık Bakanlığınca, bu yıl 53 ülkedeki acil tedavi ihtiyacı bulunan 154 hasta, ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanlığınca, bu yıl 53 ülkedeki acil tedavi ihtiyacı bulunan 154 hasta, ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. KKTC 14, Kosova ve Hollanda 10'ar, Fransa 7, Azerbaycan ve Lübnan 6'şar kişiyle, en fazla hastanın getirildiği ülkeler oldu. Bu ülkeleri 5'er hastanın getirildiği Libya, Ukrayna, Belçika, Portekiz ve Tanzanya ile 4'er hastanın nakledildiği Almanya, Kazakistan, Rusya ve İran izledi.

Ambulans uçaklarla Romanya, Bosna Hersek, Özbekistan'dan 3'er, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Somali, İngiltere, Sırbistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Umman, Macaristan, Moldova, Hindistan, Maldivler, Moritanya, Kuveyt, Liberya'dan 2'şer hasta getirildi.

Birer hastanın nakledildiği ülkeler ise Suudi Arabistan, Mısır, Afganistan, Cibuti, Yunanistan, Kenya, ABD, Ürdün, İsviçre, Sudan, Polonya, Kırgızistan, Litvanya, Cezayir, Gabon, Senegal, Burkina Faso, Fas ve Ekvator Ginesi olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Ambulans uçaklar Sağlık Bakanlığı 53 ülke
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