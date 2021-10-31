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31 Ekim 2021 Pazar 22:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 22:00:00

Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Muğla koylarında görüntülendi

Kaynak: AA

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks yat, Muğla koylarında mavi yolculuk seyri yapıyor.

Jeff Bezos'un Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki "Flying Fox" adlı yatı, Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demirledi.

Koyun farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ile dikkati çekti.

Üzerinde iki helikopter pisti ile bir helikopter bulunan yat, bir süre sonra hareket ederek Bodrum ilçesine gitti. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada gösterilen Flying Fox'un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon avro olarak belirtiliyor.

Önceki yıl yaz aylarında Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye ve Marmaris'te de görülen yata zaman zaman yakıt ikmali yapılmıştı.

Etiketler : amazonun kurucusu jeff bezos lüks yat
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