Amanos'da ters lale türü keşfedildi

Ege ve Aksaray üniversitelerinden öğretim üyeleri Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Doç. Dr. Mehtap Tekşen, Amanos Dağları'nın Hatay sınırında tespit ettikleri yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı. Bitkiye "Arsuz lalesi", bilimsel olarak ise "Fritillaria arsusiana Yıldırım&Tekşen" adı verildi.

