Aman! İnternetten konteyner almayın

İnternetten konteyner almak isterken dolandırıldı. Depremden korkup bu tür yapı arayışlarına geçenleri uyardı: "Bana sahte fatura yolladılar, sonra da aradığımda küfür ve hakaret ettiler. Siz bu hataya düşmeyin."



40 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaşayan Zeki Uçakkuş, Çongar köyündeki arsasına konteyner yerleştirmek için internet üzerinden kendilerini konteyner firması olarak tanıtan dolandırıcılar ile iletişime geçti. Dolandırıcı ile telefonda pazarlık yapan Uçakkuş, dolandırıcılar ile iki katlı konteyneri almak için 40 bin liraya anlaştı.

SON ANA KADAR BEKLİYORDU

Uçakkuş, dolandırıcının konteynerin fotoğrafını ve düzenlediği sahte faturayı telefonuna iletmesi üzerine kapora olarak 10 bin lirayı banka hesabına gönderdi. Siparişin durumunu öğrenmek için dolandırıcılar ile tekrar iletişime geçen Uçakkuş, şahısların telefondan kendisine küfür ve hakaret etmesi ile dolandırıldığını anladı.