21 Şubat 2021 Pazar 11:38:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 14:43:00
Amaçları yüzleri güldürmek
Konya'da Abdullah Bahadır İpek, Mehmet Bardakçı, Ayşe Tok Şavata ve Fatih Akay adlı dört arkadaş, iş yerine giderken bir evin bodrum katında tesadüfen gördükleri ihtiyaç sahibi aile için kendi aralarında yardım kampanyası başlattı. Sonrasında da birçok yuvaya ulaştı.
Bir buçuk aydır bu işe gönül veren arkadaşlar, market ve farklı dükkanlardan satın aldıkları temel ihtiyaç malzemelerini otomobilleriyle ulaştırdıkları ailelerle de ilgilenip, bir süre sohbet ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzündeki tebessümle mutlu oluyorlar.