Amaçları yüzleri güldürmek

Bir buçuk aydır bu işe gönül veren arkadaşlar, market ve farklı dükkanlardan satın aldıkları temel ihtiyaç malzemelerini otomobilleriyle ulaştırdıkları ailelerle de ilgilenip, bir süre sohbet ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzündeki tebessümle mutlu oluyorlar.

