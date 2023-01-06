Altından daha değerli sakız

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulurken, bu yıl fiyatı 2 bin 500 liraya yükseldi.



Kenger sakızının fiyatı bin 840 lira olan çeyrek altını geçerken, gram altın fiyatını ise ikiye katladı. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Kenger sakızının yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine iyi geldiği biliniyor

