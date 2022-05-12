Altın avcıları her yerde!

Ege ve Akdeniz sahillerinde moda olan dedektörler altın arama işinin bu sene Karadeniz sahillerine de sıçradı. Dedektör satan esnaf Serhat Aker, Samsun'da da vatandaşların sahilde ziynet eşyası aramak için dedektöre ilgi gösterdiğini belirtti.



Aker, "Dedektörü merak eden herkes alabilir, arabasında ve evinde bulundurabilir. Dedektör ile bir tek SİT alanı olarak belirlenen yerlere girmek yasak. Dedektör fiyatları 5 bin TL'den başlayıp sistemine göre 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.