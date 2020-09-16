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16 Eylül 2020 Çarşamba 00:49:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 01:23:00

Alkollü sürücü kurbanı olan 2 yaşındaki Aybüke hayatını kaybetti

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2 yaşındaki Aybüke ile ilgili acı haber geldi. Trafik kazası nedeniyle beyin kanaması geçiren ve kafatasında birden fazla çatlak, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan Aybüke, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

Alkollü sürücü kurbanı olan 2 yaşındaki Aybüke hayatını kaybetti! Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi kavşağında alkollü sürücü Emel Gümüş, trafik ışıklarında bekleyen araca çarparak 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden oldu.

Alkollü sürücü Emel Gümüş, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Samet Kurt yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada arka koltukta bebek koltuğunda uyuyan 2 yaşındaki Aybüke Kurt ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede uzun süredir komada olan Minik Aybüke ise 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aybüke’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve 1.20 promil alkollü olduğu tespit edilen Emel Gümüş'ün savcılık tarafından yapılan sorgulamasında kazadan bir hafta önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Savcılık, Emel G.'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.


SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emel gümüş bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmaktan çıkarıldığı konya adliyesi nöbetçi mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gonderildi

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