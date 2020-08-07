Alkollü sürücü dehşet saçtı

Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü iki sağlık personelinin yaralanmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hayatını kaybeden merhumun eşinin yakın zamanda doğum yapacağı ise yürekli burktu. Kazaya neden olan sürücü tutuklandı yakında mahkemeye çıkması bekleniyor.



E-5 karayolu Şirinevler mevkiinde önceki hafta korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halindeki alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oldu. Show Haber'in haberine göre, kaza sonrası 2 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ekrem Karagöz’ün acılı eşi Gökçe Karagöz, yaşadığı süreci göz yaşları içinde anlattı. Merhum Karagöz’ün hamile eşi Karagöz, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini dört yaşındaki çocuğuyla yalnız kaldığını ve iki hafta sonra doğum yapacağını belirtti.

‘HUKUK MÜCADELESİ VERECEĞİZ’

Karagöz’ün avukatı Fırat Söylemez ise şu ifadeleri kullandı: “Yapılan kazada sürücünün alkollü olduğu tesbit edildi. İşin içinde alkol olduğu için bu bilinçli taksire dönüşür. 15 yıla kadar hapis istemi ile açılması beklenen davada bilinçli taksir nedeni ile verilecek netice ceza üçte birinden yarısına kadar arttırılıp, yüklü bir maddi, manevi tazminat davası açıp, gerek ceza gerek hukuk mahkeme sinden bir daha kimsenin böyle bir acı yaşamaması için, cesaretlendirici değil caydırıcı bir karar çıkması için elimizden gelen hukuk mücadelesini vereceğiz.”