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10 Nisan 2021 Cumartesi 20:02:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 20:02:00

Alkışlanacak vicdan

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Yağmur altında titreyerek mendil satan çocuğu gören Tugay Çınar, arabasından inip montunu ona giydirdi. Arkadaki aracın şoförü tarafından saniye saniye görüntülenen o anlar sosyal medyada görenlerin yüreklerini sızlattı

ÜŞÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE ÜZÜLDÜ

Düzce'de bir firmada sevkiyat sorumlusu olarak çalışan 25 yaşındaki Tugay Çınar, D-100 karayolu Çoban mevkiinde kırmızı ışıkta aracıyla beklediği sırada, yanına gelen kağıt mendil satan çocuğun yağmur altında titrediğini gördü. Hemen aracından inerek montunu çocuğa verdi. Bu sırada başka bir sürücü ise o anları kameraya alarak sosyal medyada paylaştı.

ELİMDEN GELEN TEK ŞEY BU OLDU

Video kısa süre içerisinde onlarca kişi tarafından paylaşıldı ve Tugay Çınar'dan övgülerle bahsedildi. Tugay Çınar çocuğu görünce içinden montunu vermek geldiğini belirterek, "Kamera olduğunu bilseydim zaten böyle bir işe girmezdim. Yapılan iyilik gizli olmalı. Keşke elimden daha fazlası gelseydi, o arkadaşımıza faydam dokunsaydı. Elimden gelen tek şey montumu vermek oldu" dedi.

Etiketler : düzce tugay çınar yaşam haberleri
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