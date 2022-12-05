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05 Aralık 2022 Pazartesi 10:07:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 10:07:00

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Kaynak: AA

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Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 11 kişi yaralanırken otobüste sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Etiketler : alibeyköy tramvay otobüs kaza
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