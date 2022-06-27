Ali Sarp'a hurafe zulmü! Eşek dili bile yedirdiler
Konuşma sorunu yaşayan küçük Ali Sarp için ailesi, kulaktan dolma bilgilerle çözüm aradı. Küçük Ali papaza götürüldü, eşek dili bile yedirildi. Sonunda psikiyatriste götürülünce sorunun nedeni anlaşıldı. Atipik otizm teşhisi konulan Ali Sarp, eğitimle bir yılda konuşmaya başladı.
PAPAZA 8 BİN LİRA VERDİLER
Kocaeli'de yaşayan Aydın Ailesi, çocukları Ali Sarp'ın konuşamadığını fark edince çözüm aramaya başladı. Ancak doktorlara gitmek yerine önce çevredekilerin hurafelere dayalı tavsiyelerinin etkisinde kaldı. 'Bu çocukta papaz büyüsü var. Papaz bulmanız gerekiyor' tavsiyesi üzerine İstanbul'da bir papazla görüşüp 8 bin lira verdiler.
Doğa ve hayvanlar ile iç içe eğitime kısa sürede yanıt veren Ali Sarp artık konuşuyor ve mutluluk içinde çocukluğunu keyfini çıkarıyor.
KABUS DOLU GÜNLER BİTTİ
Yine çözüm olmayınca 'Bu çocuğa eşek dili yedirin' tavsiyesini de dinleyen aile, o yöntemi de uyguladı. Ancak yine bir fayda göremeyen aile, son olarak psikiyatriste gitmeye karar verdi. Yapılan kontrollerde Ali Sarp Aydın'a atipik otizm teşhisi konuldu ve eğitim almaya başladı. Bir yıllık eğitimden sonra Ali Sarp, 4 yaşına geldiğinde konuşmaya başladı.