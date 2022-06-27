VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Rusya Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurdu
"Karar, ticari kredilerin amacına uygun kullanılmasını sağlayacak"
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış için gayret etmek durumundayız
Mobil itfaiye ekipleri hasat zamanı ekin yangınlarına karşı nöbette
"Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum"
İş dünyası BDDK'nin TL kredi kullanımına yönelik kararını değerlendirdi
600 milyar dolarlık altın rota!
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a dörtlü zirve daveti
Operasyon mu başlıyor?
Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi
İngiliz Milletler Topluluğu'na 'Frankofon Afrika' ülkelerinin ilgisi arttı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi
Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği analiz edilecek
IEA Başkanı Birol, enerji krizine karşı 'olağanüstü önlem' çağrısı yaptı
Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı İçin Kazakistan'a Gitti
Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin 'kürsü' şansını artıracak
Spordan öte şanlı miras Kırkpınar'ın kültürel meşalesi 661 yıldır yanıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde gündem Türkiye mi?
Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak
Rengarenk çiçekler ve kelebekler görüntülendi
27 Haziran 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 19:00:00

Ali Sarp'a hurafe zulmü! Eşek dili bile yedirdiler

ABONE OL

Konuşma sorunu yaşayan küçük Ali Sarp için ailesi, kulaktan dolma bilgilerle çözüm aradı. Küçük Ali papaza götürüldü, eşek dili bile yedirildi. Sonunda psikiyatriste götürülünce sorunun nedeni anlaşıldı. Atipik otizm teşhisi konulan Ali Sarp, eğitimle bir yılda konuşmaya başladı.

PAPAZA 8 BİN LİRA VERDİLER

Kocaeli'de yaşayan Aydın Ailesi, çocukları Ali Sarp'ın konuşamadığını fark edince çözüm aramaya başladı. Ancak doktorlara gitmek yerine önce çevredekilerin hurafelere dayalı tavsiyelerinin etkisinde kaldı. 'Bu çocukta papaz büyüsü var. Papaz bulmanız gerekiyor' tavsiyesi üzerine İstanbul'da bir papazla görüşüp 8 bin lira verdiler.

Doğa ve hayvanlar ile iç içe eğitime kısa sürede yanıt veren Ali Sarp artık konuşuyor ve mutluluk içinde çocukluğunu keyfini çıkarıyor.

KABUS DOLU GÜNLER BİTTİ

Yine çözüm olmayınca 'Bu çocuğa eşek dili yedirin' tavsiyesini de dinleyen aile, o yöntemi de uyguladı. Ancak yine bir fayda göremeyen aile, son olarak psikiyatriste gitmeye karar verdi. Yapılan kontrollerde Ali Sarp Aydın'a atipik otizm teşhisi konuldu ve eğitim almaya başladı. Bir yıllık eğitimden sonra Ali Sarp, 4 yaşına geldiğinde konuşmaya başladı.

Etiketler : konuşma sorunu hurafe otizm
Profesör ile yeni ortaklık

Profesör ile yeni ortaklık
Gülben'e kırgınım

Gülben'e kırgınım
İş ve tatil bir arada

İş ve tatil bir arada
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Haziran

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Haziran
Ustaların hakaret davası başladı

Ustaların hakaret davası başladı
Dijitalde ilk başarı

Dijitalde ilk başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX