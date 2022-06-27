PAPAZA 8 BİN LİRA VERDİLER

Kocaeli'de yaşayan Aydın Ailesi, çocukları Ali Sarp'ın konuşamadığını fark edince çözüm aramaya başladı. Ancak doktorlara gitmek yerine önce çevredekilerin hurafelere dayalı tavsiyelerinin etkisinde kaldı. 'Bu çocukta papaz büyüsü var. Papaz bulmanız gerekiyor' tavsiyesi üzerine İstanbul'da bir papazla görüşüp 8 bin lira verdiler.

Doğa ve hayvanlar ile iç içe eğitime kısa sürede yanıt veren Ali Sarp artık konuşuyor ve mutluluk içinde çocukluğunu keyfini çıkarıyor.

KABUS DOLU GÜNLER BİTTİ

Yine çözüm olmayınca 'Bu çocuğa eşek dili yedirin' tavsiyesini de dinleyen aile, o yöntemi de uyguladı. Ancak yine bir fayda göremeyen aile, son olarak psikiyatriste gitmeye karar verdi. Yapılan kontrollerde Ali Sarp Aydın'a atipik otizm teşhisi konuldu ve eğitim almaya başladı. Bir yıllık eğitimden sonra Ali Sarp, 4 yaşına geldiğinde konuşmaya başladı.