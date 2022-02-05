İşletmeci Mustafa Erdoğdu, fotoğrafını duvara astığı Uzunali'nin oturduğu sandalyeye 'rezerve' tabelası yerleştirdi. Erdoğdu, "Bu sandalyeye kimse oturamaz. Çocuğuma da vasiyet ettim; Ali Dayı'nın sandalyesi, sonsuza kadar rezerve" dedi.

