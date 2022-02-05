05 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00
Ali Dayı'nın sandalyesi sonsuza kadar ‘rezerve'
TRABZON Ortahisar'ın sevilen simalarından, fanatik Trabzonspor taraftarı Ali Uzunali (70), 1,5 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümüyle mahalleliyi üzen Uzunali'nin hayattayken, maçları izlediği kıraathanede anısı yaşatılıyor.
İşletmeci Mustafa Erdoğdu, fotoğrafını duvara astığı Uzunali'nin oturduğu sandalyeye 'rezerve' tabelası yerleştirdi. Erdoğdu, "Bu sandalyeye kimse oturamaz. Çocuğuma da vasiyet ettim; Ali Dayı'nın sandalyesi, sonsuza kadar rezerve" dedi.