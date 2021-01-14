  • BIST
    1561.47
  • Dolar
    7,3803
  • Euro
    8,9953
  • Altın
    436,5530
İstanbul
2 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde kendini astı
Bakan Varank, FOX TV'nin yalanını ortaya çıkardı!
Beklenen an geldi: Aşılama başladı
İstanbul'da aşı dağıtımı başladı! Araç çıkışları havadan görüntülendi
Biden'dan azil kararı sonrası ilk açıklama
İstanbul için kar alarmı verildi: Aniden bastıracak
Estetik merkezine kamp kurdular
Kenan Doğulu'dan jet hızıyla alışveriş
Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret
Gülben Ergen'den samimi açıklamalar! 'Negatif insanlara hayatımda yer yok'
Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı
Cem Özer 20 yıl sonra radyoda
Hera Aslan'dan detoks sonrası şehre dönüş
Karadeniz'de bir ilk: Balıklar tersine göçe başladı
Chloe Loughnan koronavirüse yakalandı
Kadınların hayali bu robot
Kovid-19 pozitifseniz bebeğinizi daha fazla emzirin
Bugün burçları neler bekliyor? 14 Ocak 2021 Perşembe günlük burç yorumları
Valilik tarih verdi: İstanbul'a beklenen kar geliyor
Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Koronavirüs'ten iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti
Başkan Erdoğan: Sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
14 Ocak 2021 Perşembe 12:52:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 12:52:00

Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde kendini astı

ABONE OL

Denizli'de üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian cezaevinde kendini astı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni (22) elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar ettiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde ölü bulundu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aleyna Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu.

Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler : Aleyna Yurtkölesi cinayet intihar cezaevi
Torunlarla karantina

Torunlarla karantina
Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası

Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız

Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Bebek uyudu romantizm başladı

Bebek uyudu romantizm başladı
Filiz Taçbaş keçi sütüyle güzelleşiyor

Filiz Taçbaş keçi sütüyle güzelleşiyor
Senaryo arası hamur açtı

Senaryo arası hamur açtı
Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında

Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında
36. yaş pastası çocuklarla

36. yaş pastası çocuklarla
Geçici şöhretler fazla

Geçici şöhretler fazla

EN ÇOK OKUNAN HABERLER