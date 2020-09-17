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17 Eylül 2020 Perşembe 22:10:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 22:16:00

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can'ın annesi intihar etti!

Kaynak: AA

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21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından gözlerin çevrildiği Ümit Can'ın annesi hakkında, 'yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ümit Can'ın annesin şüpheli bir şekilde intihar etti.

Aleyna Çakır'ın ölümünde "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın Sosyal Hizmetler'de görev yapan annesi hakkındaki 'Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' iddiası üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U bu akşam şüpheli bir şekilde intihar etti.

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

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