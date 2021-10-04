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04 Ekim 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 18:30:00

Alev avcılarına mektup sürprizi

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangında görevliler için, gül demetiyle birlikte 'Bir Vatandaş' imzasıyla bırakılan isimsiz mektup, ormancıları duygulandırdı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangında görevliler için, gül demetiyle birlikte 'Bir Vatandaş' imzasıyla bırakılan isimsiz mektup, ormancıları duygulandırdı. Mektupta, "Değerli ormancı kardeşlerim, Allah ayağınıza taş değdirmesin. İnşallah yaptıklarınızın karşılığını cennet olarak alırsınız" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Alev avcıları İzmir Urla ilçesi mektup
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