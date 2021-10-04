Alev avcılarına mektup sürprizi

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangında görevliler için, gül demetiyle birlikte 'Bir Vatandaş' imzasıyla bırakılan isimsiz mektup, ormancıları duygulandırdı. Mektupta, "Değerli ormancı kardeşlerim, Allah ayağınıza taş değdirmesin. İnşallah yaptıklarınızın karşılığını cennet olarak alırsınız" ifadelerine yer verildi.