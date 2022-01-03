VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan S. Arabistan açıklaması
"Bakın PKK kimi dost hanesi içine koyuyor"
2022 Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Almanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de istihdam neredeyse sabit kaldı
Sözcüleri duyurdu! BAE askeri gemisine el koydular
Aldattığını düşündüğü kocasını öldürüp dereye atmış
Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü İHA'lar imha edildi
Aselsan geliştirdi! Şimdi dünya düşünsün
Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
Omicron'a karşı da koruyor
Türeci ve Şahin'li banknot önerisi
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı açıklandı
Kıbrıslı Başkonsolos Kenan Poleo: Ajda Pekkan'ın 'Petrol' şarkısını dinleyip oynardık
Başkan Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı
Yunanistan'ın çaresizliği ortaya çıktı!
Yeni bir hastalık daha çıktı! Gençler arasında hızla yayılıyor
Yerli sürü İHA kontrol sistemi geliyor
Sanatçı Melihat Gülses, 'Sanatçı siyasi yorum yapmalı mı?' sorusuna böyle cevap verdi
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TOGG'dan müthiş haber: Yenileri geliyor
Türkiye üs olacak! Dönüşüm başladı
İBB'deki PKK bağlantılı sekreter olayında yeni gelişme
"NATO'ya katılmak hakkımız"
03 Ocak 2022 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 14:55:00

Aldattığını düşündüğü kocasını öldürüp dereye atmış

Kaynak: DHA

ABONE OL

Bolu'nun Gerede ilçesinde, derede cesedi bulunan inşaat işçisi Metin Özalp'in (55), eşi Mürüvet Özalp (54) tarafından başına tahta ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tutuklanan Mürüvet Özalp, ifadesinde, 'Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darp etti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım' dedi.

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp'in, cuma günü dere kenarında cansız bedeni bulundu. Dereden çıkarılan Özalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede Özalp'in, başına cisimle vurulduktan sonra hayatını kaybettiği ve sonra dereye atıldığı ortaya çıktı.

Eşi 3 gündür eve gelmemesine rağmen herhangi bir ihbarda bulunmayan Mürüvet Özalp, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi. Özalp'in evinde yapılan incelemede de kan izlerine rastlanıldı.

Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Mürüvet Özalp, ifadesinde, "Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darbetti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım" dedi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mürüvet Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : GEREDE DERE CİNAYET Metin Özalp
Kedili kadın

Kedili kadın
Inna yeniden Türkiye'de

Inna yeniden Türkiye'de
Domuz gribi oldu

Domuz gribi oldu
İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak

İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak
Uzun saatler çalışmam

Uzun saatler çalışmam
Reklam ikilisi

Reklam ikilisi
Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı

Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı
Boomeranglar videodan yapılacak

Boomeranglar videodan yapılacak
En büyük şans

En büyük şans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER