Tarım ve Orman Bakanlığı, alageyik üretme merkezlerinde alınan yavru sayısının 2,5 kat artarak ilk kez 30 yavrunun üzerine çıktığını belirtti. Yapılan açıklamada "Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda alageyik sayısında rekor artış yaşandı. 5 bin 210 dekarlık doğal alandaki üretme merkezinde alınan yavru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 kat artarak 30 yavrunun üzerine çıktı. Böylelikle istasyondaki alageyik sayısı 129'a ulaştı" denildi.

