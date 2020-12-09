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09 Aralık 2020 Çarşamba 09:31:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 09:31:00

Akülü sandalye hayatını değiştirdi

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Mersin'de 9 aylıkken çocuk felci geçiren Seden Serin'in (40) hayatı, zorluklar içerisinde geçti.

Arkadaşları koşup, oynarken Seden Serin ise azmi ve mücadelesi ile yaşama tutunmaya çalıştı. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Seden Serin, ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Bağış ile hediye edilen akülü sandalye ile hayatı değişen Serin, okuma azmini kaybetmeyerek üniversite okudu. 5 yıl önce Mezitli Belediyesi'nde santral görevlisi olarak işe başlayan Serin, hayat hikayesini, yaşadığı zorlukları anlattı.

'TÜM KAPILAR YÜZÜME KAPANDI'

27 yaşına kadar evde oturduktan sonra hediye edilen akülü sandalye ile iş arayan ancak tüm kapılar yüzüne kapanan Serin, "9 aylık iken çocuk felci geçirdim, el ve ayaklarımdan felç oldum. Birçok ameliyata girdim. Bu ameliyatların ardından uzun süre evde kaldım. 27 yaşına kadar evde oturmak zorunda kaldım. Tabi bu süreçte okumaktan vazgeçmedim. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimimi tamamladım. Kendimi her konuda yetiştirdim. Bağış yolu ile gelen bir akülü sandalyeyi kullanarak kurslara katıldım. Kendimi yeteri kadar geliştirdikten sonra iş aramaya başladım. Çeşitli yerlerde iş başvurularım oldu ama her kapı yüzüme kapandı. Engellilere uygun ortam olmadığı gerekçesiyle her seferinde olumsuz yanıt aldım. Mezitli Belediyesi'ne yaptığım başvuru kabul edildi. İlk olarak çocuk kütüphanesinde görev yaptım. Oradan santrale geçtim. 5 yıldır burada görev yapıyorum. Bu süreçte açıkögretimden Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdim. Şimdi de tıbbı sekreterlik bölümü okuyorum. Okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi hiç bırakmadım" dedi.

Etiketler : Seden Serin akülü sandalye felç
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