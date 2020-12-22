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22 Aralık 2020 Salı 23:28:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 17:44:00

Aktarda ‘mutlu müşteri' köşesi

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Osmaniye'de 30 yıldır aktarlık yapan Bülent Durna, müşterileriyle çekildiği fotoğraflardan iş yerinde ‘mutlu müşteri pozları' ismini verdiği bir fotoğraf köşesi yaptı.

Gelen müşterilerinin fotoğraflara bakarak geçmiş anıları yâd ettiğini ifade eden Durna, ‘Hastalıklarına şifa olduktan sonra hayatlarında bir anı kalsın diye böyle bir köşe yaptım’ dedi. 

Müşterilerinin hayatlarında bir anı kalsın diye fotoğraf köşesi yaptığını ifade eden Aktar Bülent Durna, “Mutlu müşteri pozlarını yapmaya karar vermemin sebebi hayata biraz farklı açımdır. Hayatta her şey para değil ben buradaki tüm insanlarla aile bağı kuruyorum. Ben onların hastalıklarına şifa olmaya çalışıyorum. Hastalıklarına şifa olduktan sonra hayatlarında bir anı kalsın diye böyle bir köşe yaptım. Dünyada her şey geçicidir. Ama kurulan dostluklar ve gerçek sevgiler kalıcıdır. Çünkü bu dünyada hiçbir şeyi götüremiyorsunuz, yüreğinizdeki sevgiden başka. Bundan dolayı böyle bir şey yapmaya karar verdim. İnsanlar geliyor bu da benim komşum o da buraya gelmiş diyor. Aradan 5 yıl geçmiş ama bizim halen müşteri bağımız devam ediyor. Fotoğrafı görünce bu fotoğrafta ne kadar gençmişim ya da bu fotoğraftan sonra ne kadar değişmişim gibi diyaloglar yaşıyoruz” diye konuştu.

Etiketler : Aktar Bülent Durna müşteri poz
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