Akrep ısırığına helikopterli müdahale

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, siyah akrebin elinden ısırdığı 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye ulaştırıldı. Göktuğ bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.



İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'ne, 7 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında, Kaş'ın Beldibi Mahallesi'nde Muhammed Göktuğ bebeğin elinden siyah akrebin ısırdığı ve araçla Elmalı'ya doğru yola çıktıkları bildirildi. İhbarla görevlendirilen Elmalı 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, saat 10.30 sıralarında bebeği aldı ve Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne teslim etti. Elmalı Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılan Muhammed Göktuğ için ekstremitelerde soğukluk bulunduğu ve prazosin uygulaması gerektiği için 24 saat yoğun bakımda takip edilmek üzere pediatri yoğun bakıma sevk talebi geldi. Bebeğin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisine nakil koordinasyonu sağlanarak, ambulans helikopterle nakli planlandı. Ambulans helikopter, saat 14.52'de havalanıp, 35 dakika sonra saat 15.27'de Elmalı'ya ulaşıp, bebeği alarak 16.09'da Antalya merkeze getirdi. Göktuğ bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teslim edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleştirilen 8 aylık bebek, taburcu edildi.