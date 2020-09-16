Akıllanmıyoruz, kurallara uymuyoruz... Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında yine yoğunluk vardı
Kaynak: İHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sürekli tedbirler hatırlatılarak bir takım kısıtlamalar yayımlanan genelgelerle hayata geçiriliyor. Son yayımlanan genelgeyle toplu taşıma araçlarında (otobüs) ayakta yolcu alınmayacağı, metrobüs ve raylı araçlarda ise kapasitenin 3'te 1'i oranında ayakta yolcu alınabilecekti. Ancak bu sabah ajanslara düşen fotoğraflarda sosyal mesafenin gerek duraklarda gerekse araçlarda hiçe sayıldığı görüldü.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında uyulması gereken bazı kurallar ve kısıtlamalar getirilmişti. Sosyal mesafe ve yolcu sayısının azaltılması gibi kurallara rağmen İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında uyulması gereken bazı kurallar getirilmişti. Sosyal mesafe ve yolcu sayısı gibi kurallara rağmen İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.
İHA'da yer alan habere göre, İstanbul’da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafeye aldırış etmeden metrobüs beklemesi şaşkınlık yarattı.
TIKA BASA YOLCULUK
Yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.
- Akıllanmıyoruz, kurallara uymuyoruz... Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında yine yoğunluk vardı
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