Akdeniz'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi'nin gönderdiği verilere göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Girit'in güneydoğu ucunda saat 16.46'da meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça'ya 195 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliğini ise 11.67 kilometre olarak ölçüldü.