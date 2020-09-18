Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.6 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.6 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.