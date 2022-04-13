Akdeniz açıklarında korkutan deprem!
Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 50.50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2022
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 13.04.2022, 22:35:53 TSİ
Enlem : 34.7550 N
Boylam : 24.8550 E
Derinlik : 50.50 km
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