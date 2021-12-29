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29 Aralık 2021 Çarşamba 20:34:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 20:34:00

Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesabından duyurdu.

Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğündeki deprem saat 19.47'de meydana geldi.

Deprem, yerin 91,70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : Akdeniz Bölgesi Deprem Muğla
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