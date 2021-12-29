Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğündeki deprem saat 19.47'de meydana geldi.
Deprem, yerin 91,70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 29.12.2021, 19:47:14 TSİ
Enlem : 34.8950 N
Boylam : 25.5740 E
Derinlik : 91.70 km
Detay : https://t.co/fpnpJauUVD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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