09 Temmuz 2020 Perşembe 19:57:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 19:57:00
Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 19:36'da Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde, 5.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
- Engelli genci hayata bağlayan aracı çalıp parçaladılar
- Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
- İrem'i bıçakla öldüren Afgan sanığa 26 yıl hapis
- Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
- Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!