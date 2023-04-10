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Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
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10 Nisan 2023 Pazartesi 22:16:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 22:16:00

Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı

Kaynak: TRT Haber / Halit Yılmaz

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Kocaeli'de implant diş takılması sırasında hasta, metal parçalardan birini yuttu. Akciğere kaçan 3 santimetrelik parça, cerrahi operasyona gerek kalmadan, bronkoskopi ile çıkarıldı.

Kocaeli'de diş tedavisi sırasında hasta öksürük krizine girdi, implant parçasını yuttu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çekilen tomografide metal parçanın hastanın akciğerine kaçtığı belirlendi.

3 SANTİMETRELİK METAL PARÇA ÇIKARILDI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Taşolar, karşılaştığı bu vakanın meslek hayatı boyunca diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

"Meslek hayatımda 4-ya da 5 civarında yabancı cisim akciğerden çıkardık. Ama her birinin boyutu aşağı yukarı yarım santim civarıydı. Bu 3 santimetre civarında olması sebebiyle ötekilerden farklıydı."

CERRAHİ İŞLEM YAPILMADI, BRONKOSKOPİ CİHAZI KULLANILDI

Ekip, çeşitli akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bronkoskopi tekniğine başvurdu. Yaklaşık bir saat süren denemenin ardından başarıya ulaşıldı.

Böylece hasta genel anestezinin kullanıldığı başka yöntemlerden kurtarıldı.

Metal parçanın bulunduğu akciğer lobunun cerrahi bir operasyonla alınması da ihtimaller arasındaydı.

Dr. Taşolar, Bu malzemenin yıllarca orada kalmasının kanser riskini kısmen artıracağını ifade etti.

52 yaşındaki hasta taburcu edildi.

Etiketler : akciğer cerrahi işlem Kocaeli

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