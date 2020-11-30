Karagözler Mahallesi'nde 20 Akbaş cinsi köpeğiyle yaşayan Serkan Berber, “Bazen ben spor yapıyorum diye düşünüyorum bazen de köpeklere spor yaptırıyor gibi düşünüyorum" dedi.



Akbaşlarla spor yaparken onların hareketlerini izlediklerini aktaran Berber, onların doğadaki yaşantılarını izlerken adeta bir aslan sürüsüyle hareket ediyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Köpeklerini gözlemlerken spor yaptığını unuttuğunu ifade eden Berber, “Herkesin köpeğe olan yaklaşımı farklı ama köpekten ve doğadan hoşlanan insanlar özellikle seviyor. Bazen köpekten ve doğadan anlamayan insanlar geldiklerinde bazı şeyleri fark ediyorlar. Aynı bir kurt veya aslan sürüsü gibi bir köpek grubuyla hareket ettikleri zaman onların doğadaki yaşantısını izlemiş oluyorlar ve şunu söylüyorlar bize: ‘Ben köpekleri seyrederken onlar oraya koştu, kendi aralarında hiyerarşik düzeni kurmak için bir şeyler yaptı ve ben bunları gözlemlerken nasıl spor yaptığımı fark etmiyorum. Nasıl spor yaptığımı fark etmiyorum ve sporun çok verimli olduğunu düşünüyorum.’ diyen birçok katılımcımız oluyor. Köpeklerimizin ve yapmış olduğumuz bu etkinliğin ismine ‘Akbaş Safari’ diyoruz. Bisiklet, cip veya at safari gibi başlıklar vardı biz de Akbaş Safari yapıyoruz” diye konuştu.