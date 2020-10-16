AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti.



Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin."