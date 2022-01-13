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13 Ocak 2022 Perşembe 20:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 20:30:00

Ailesi okutmadı 44'ünde üniversiteli oldu... 'Hayallerinizin peşinden gidin'

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Öğretmen olmayı çok istiyordu ama ailesi okutmadı. Evlenince liseyi dışarıdan bitirip üniversiteyi kazandı.

Pazarcılık, terzilik yaparak kızını üniversiteden mezun edip oğlunu da lisede okutan Hacer Kester, kadınlara "Hayallerinizin peşinden gidin" diye sesleniyor.

KOCASINA İŞİNDE YARDIM EDİYOR

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan Hacer Kester, hayalini kurduğu üniversiteyi 44 yaşında okumanın heyecanını yaşıyor. İlçeye bağlı Güney beldesinde pazarcılığın yanı sıra terzilik ve tuhafiyecilik de yapan Hacer Kester, "Pazarda giysi, yazma gibi şeyler satıyorum. Boş zamanlarımda inşaat malzemeleri işiyle uğraşan eşime de yardımcı oluyorum" diyerek şöyle devam etti:

'EŞİM ÜÇÜMÜZÜ BİRDEN OKUTUYOR'

"Küçükken öğretmen olmayı çok istedim. Ama ailem okutmadı. Eşim 'Sen okumaya devam et ben destek olurum' dedi. Liseyi dışarıdan bitirdim. Geçen yıl Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü'nü kazandım. Şu an 2. sınıftayım. Kızım üniversiteyi bitirdi, oğlum lisede okuyor. Eşim üçümüzü birden okutuyor. Kadınlara mesajım, hayallerinizin peşinden gidin."

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YARIŞTI

Hacer Kester, geçen yıl Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmada ödül kazanması durumunda parayı köyünü kalkındırmak için kullanacağını söyleyen Kester, heyecanını yenemeyip 5. soruda yarışmaya veda etti.

Etiketler : afyonkarahisar kim milyoner olmak ister hacer kester
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