Aile saadeti

Afyonkarahisar’ın Karadilli Beldesi’nde yaşayan Keziban Kula’nın (45) vücudunda yaklaşık bir yıl önce kaşıntı başladı. Gözleri ve teni de sararan iki çocuk annesi Kula, önce Afyonkarahisar’daki hastanelerde çare aramaya başladı. Sonra çiftçi eşi Zafer Kula ile birlikte yollara düştü, doktorların yönlendirmesiyle Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Onlarca tahlil yapıldı, aylar süren ilaç tedavilerinden sonuç alınamadı. Sonunda karaciğer nakline karar verildi.



ÖRNEK BİR DAYANIŞMA TABLOSU

Keziban Kula’nın kaşıntılarından da sarılıktan da; ancak karaciğerinin değişmesiyle kurtulabileceği söylendi. 11 Kasım’da İzmir Kent Hastanesi’nde Zafer Kula’dan alınan karaciğer dokusu eşi Keziban Kula’ya nakledildi. Kula çifti can ciğer olurken, evlatları da ameliyat sonrası anne babalarının bakımını üstlendi. Hamza Kula, babasının, Dudu Kula da annesinin refakatçisi olurken, ortaya bir aile dayanışması tablosu çıktı. Doktorlar “Bu tablo bizim, Türk aile yapısının en güzel örneklerinden biri" dedi.



Eşine karaciğerini veren Zafer Kula, “Hiç terüddüt etmeden eşime gönüllü oldum” derken, Keziban Kula, “Öyle bir kaşıntı çilesi çektim ki anlatılamaz; ancak yaşayan bilir. Kaşındıkça vücudum da titriyordu. Rengim sapsarıydı. Eşim, hayat arkadaşım bana hayat verdi, dertlerimden kurtardı” diye konuştu.

