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02 Kasım 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 20:00:00

Aile boyu oto servis

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Sanayide otomobil elektrik sistemlerinin tamirini yapan Erkan Duraz'ın eşi ve kızı da mesleğine merak sarınca aile boyu çalışmaya başladılar. Anne-kız haftanın bir günü okula gidip eğitimini aldıkları işi, diğer günler de pratik yaparak öğreniyor.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE KAYIT OLDU

Adıyaman'da 15 yaşındaki kızı Tuğsem ile mesleki eğitim merkezinde otomotiv elektrikçiliği bölümünde eğitime başlayan ev hanımı anne, haftanın 4 günü de eşinin sanayideki dükkanında çalışıyor. Evde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen 39 yaşındaki Devlet Duraz, oto sanayi sitesinde otomotiv elektrik sistemleri üzerine işyeri bulunan eşinden etkilenerek Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi Otomotiv Elektrikçiliği Bölümü'ne kayıt yaptırdı.

Devlet Duraz, "Eşimin yaptığı işleri izliyordum, kestiği kabloları, temizlediği farları, alın terini görünce ben de merak ederek bu işe başladım" dedi.

ANNE-KIZ AYNI SIRAYI PAYLAŞIYORLAR

Daha sonra 15 yaşındaki kızı Tuğsem'in de aynı bölüme kaydını yaptıran anne Duraz, bir ay önce başladıkları eğitim sınıfında aynı sırayı paylaşıyor. Haftanın bir günü okulda teorik dersler gören Duraz ve kızı, haftada 4 gün ise sanayi sitesindeki kendilerine ait işyerine gidiyor. Uygulamalı eğitimlerini baba Erkan Duraz'ın yanında alan anne Devlet ile kızları Tuğsem, evde eş ve baba rolü olan Duraz'a iş yerinde "usta" diye hitap ediyor.

Etiketler : aile oto servis yaşam
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