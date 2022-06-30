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30 Haziran 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 15:30:00

Ahtapot ve insan beyni benzer çıktı

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Ahtapot beyniyle insan beyni arasında bir benzerlik keşfedildi.

Ahtapot beyniyle insan beyni arasında bir benzerlik keşfedildi. Biyolog Giovanna Ponte "Ahtapotta öğrenme ve bilişsel yeteneklerle ilgili olan beyin yapısı, tıpkı insanlardaki hippokampus bölümü gibi" dedi. Biyolog Graziano Fiorito da, "Ahtapotların beyinleri, birçok işlev bakımından memelilerle benzerdir" dedi ancak ahtapotların memeli değil bir omurgasız canlı olması, ulaşılan sonuçları daha da ilginç hale getirdi.

Etiketler : Ahtapot Giovanna Ponte Ahtapot beyni
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