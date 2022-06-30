Ahtapot ve insan beyni benzer çıktı

Ahtapot beyniyle insan beyni arasında bir benzerlik keşfedildi. Biyolog Giovanna Ponte "Ahtapotta öğrenme ve bilişsel yeteneklerle ilgili olan beyin yapısı, tıpkı insanlardaki hippokampus bölümü gibi" dedi. Biyolog Graziano Fiorito da, "Ahtapotların beyinleri, birçok işlev bakımından memelilerle benzerdir" dedi ancak ahtapotların memeli değil bir omurgasız canlı olması, ulaşılan sonuçları daha da ilginç hale getirdi.

