Ahşap ve çeliği sanat eserine dönüştürüyorlar

Eşi Birgül Şeker de eşiyle birlikte kızgın çeliği döverek bıçak haline getirmeyi öğrendi. Şeker çiftinin yoğun emek vererek titizlikle işledikleri bıçaklar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. Kadınların her türlü zorluğa göğüs gerebildiğine işaret eden Şeker, "Eşim azmiyle bir yerlere geldi. Eli ve sanatı çok düzgün. Göz simetrisi çok düzgün ve her işin altından kalkabiliyor. Bir işi 1-2 kez gösteriyorum, üçüncüde kendisi yapmaya başlıyor. Sürekli beraberiz ve bundan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Şeker, mesleklerinin artık çok fazla kişi tarafından yapılmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Seri üretimden ziyade tek tek isteğe göre bıçak yapıyoruz. Biz kimsenin bulamayacağı bir sanatla uğraşıyoruz. Bunu sadece bıçak olarak değerlendirmeyelim. Bıçakların üzerine veya saplarına istenilen hayvan figürü, çelik kısmına işleme gravür yapıyoruz. Çok özel işler yapıyoruz ve bu sanatta nadir ustalardanız. Birçok devlet büyüğümüze de buradan bıçak yapıldı."

"GÖRENLER İLK ETAPTA ŞAŞIRIYOR"



Birgül Şeker de 3 yıldır eşiyle çalıştığını, öncelikle basit işlerde yardımcı olmaya başladığını, daha sonra işi öğrenerek eşinin yükünü hafiflettiğini söyledi.

Kadın elinin sanata yatkın olduğuna işaret eden Şeker, "Hem ev işleri hem de dükkanda çalışmak aslında zor oluyor ama kendi mücadelemizi kendimiz veriyoruz. Görenler ilk etapta şaşırıyor fakat gelip gördüklerinde 'Yapabiliyormuş.' diyor." ifadelerini kullandı. Eşiyle birlikte çalışmanın güzel bir duygu olduğuna değinen Şeker, "Eşimle burada olmaktan çok mutluyum. İşe çok alıştım ve birçok el işçiliğini yapıyorum. Eşime yardımcı olabilmek çok güzel bir duygu. Birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz ve birlikte harcıyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz." diye konuştu.